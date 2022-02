Coronavirus | ultime notizie | Gran Bretagna | morti sotto la media pre pandemia

(Di martedì 15 febbraio 2022) Per l’Oms l’allerta è ora nell’est Europa. Rimbalzo del Pil in Giappone. Solo un caso in un giorno alle Olimpiadi di Pechino

I nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 70.852 con tasso di positività al 10,2%

Sono 7.614 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 57.868 test eseguiti. Il tasso di incidenza risale al 13,15%, dal 12,31 di ieri. Nelle48 ore si sono registrate 19 vittime, cui si aggiungono sette decessi risalenti ai giorni scorsi. In netto miglioramento la situazione ricoveri: i posti letto occupati nelle intensive scendono ......casi e 1.566 decessi in Trentino perda inizio epidemia, sono 126.877 i guariti da inizio emergenza e 6.849 gli attuali positivi. Sono state registrate altre 1.406 guarigioni nelle...secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 17 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 18.719, di cui 14.761 antigenici rapidi. Sono 28 le terapie ...Sono 7.757 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore su 107.798 tamponi effettuati, con una percentuale di positivi del 7,2% Sono 7.757 i nuovi casi di coronavirus ...