Coronavirus | oggi in Italia 70 852 nuovi casi e 388 decessi

Advertising

fanpage : ?? I nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 70.852 con tasso di positività al 10,2% .… - SkySport : Coronavirus, il bollettino di oggi del Ministero della Salute #SkySport #Coronavirus #Covid19 - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 15 febbraio - CorriereAlbaBra : Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 3.677 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-… - matteoc1951 : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 70.852 contagiati • 388 morti • 110.840 guariti -54 terapie intensive | -448 ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Ieri eIndice di gravità Ultimi 10 giorni I positivi al Covid - 19 Regione per Regione Ecco i dati sulle persone attualmente positive alregione per regione: Grafiche a cura di ......dai conduttori Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi circa la fine della pandemia di: ... Referendum in Consulta:decisione/ 8 quesiti per giustizia, eutanasia, cannabis Risulta un'...Mondo - Questo vale anche per la diocesi di Copenaghen che lo ha comunicato in una nota ai fedeli, nell'attesa di definire norme più specifiche per lo scambio della pace, la raccolta delle offerte, la ...Le vittime sono invece 388, in aumento rispetto a ieri quando erano state 281. Sono 695.744 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano ...