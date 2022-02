Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 febbraio: 70.852 nuovi casi, i morti sono 388 (Di martedì 15 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 70.852 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 28.630. I tamponi effettuati sono 695.744, contro i 283.891 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 10,2% (ieri era 10,1%). sono 388 i morti (compreso qualche riconteggio), 54 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 15 febbraio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 15 febbraio 2022) Nelle ultime 24 orestati 70.852 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 28.630. I tamponi effettuati695.744, contro i 283.891 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 10,2% (ieri era 10,1%).388 i(compreso qualche riconteggio), 54 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 15(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva ...

