(Di martedì 15 febbraio 2022) Il Ministero della Salute ha comunicato i dati ufficiali per quanto riguarda il Covid in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 70.852 i...

Advertising

cmdotcom : #Coronavirus, il bollettino: 70.852 nuovi contagi, 388 morti - sportli26181512 : Coronavirus, il bollettino: 70.852 nuovi contagi, 388 morti: Il Ministero della Salute ha comunicato i dati ufficia… - cocchi2a : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 70.852 contagiati • 388 morti • 110.840 guariti -54 terapie intensive | -448 ric… - NewSicilia : +++ #Bollettino #Coronavirus #Sicilia +++ I nuovi casi nell'Isola #Newsicilia - MedicalScitech : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 febbraio: 70.852 nuovi casi, i morti sono 388 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate dal12.205.474 persone mentre le vittime salgono a 151.684. I guariti sono 10.503.380, 110.840 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia sono ...... aggiornato a oggi (martedì 15 febbraio 2022) in merito all'emergenza. I dati vengono divulgati dal Ministero della Salute, così comunicati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi ...Sono 695.744 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 283.891. Il tasso di ...(Adnkronos) - Sono 70.852 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 15 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ...