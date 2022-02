Advertising

corona_tweet : RT @vaccinaItalia: #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 15/02/2022 ore 19:04 Finora sono state somministrate 132.382.184 dos… - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 15/02/2022 ore 19:04 Finora sono state somministrate 132.382.18… - GazzettaSalerno : Coronavirus, aggiornamento 15 febbraio, 19 decessi e 7.614 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - Gazzettadmilano : Coronavirus, aggiornamento 15 febbraio, 33 decessi e 7.757 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - GazzettAvellino : Coronavirus, aggiornamento 15 febbraio, 19 decessi e 7.614 nuovi casi nelle ultime 24 ore. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggiornamento

di Mauro Mantegazza) OGGI DI NUOVO IN CAMPO IL GIRONE C I risultati Serie C ci ...recuperata solamente una delle due giornate saltate a gennaio a causa della pandemia di- ...Sono 7.614 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 57.868 test eseguiti. Il tasso di incidenza risale al 13,15%, dal 12,31 di ieri. Nelle ultime 48 ore si sono registrate 19 vittime, cui si ...La protezione civile ha diramato, come ogni giorno, il bollettino che fornisce aggiornamenti circa l’andamento dell’emergenza Coronavirus in Italia. Sono 70.852 i nuovi casi di positività. Sono stati ...(Aggiornamento di MB) Scopriamo insieme il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, martedì 15 febbraio 2022, secondo giorno di questa nuova settimana. Numeri sempre in ribasso quelli ...