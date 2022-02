Coronavirus, 388 morti in un giorno. I nuovi contagi sono 70.852: in calo ricoveri ordinari e terapie intensive (Di martedì 15 febbraio 2022) Il bollettino del 15 febbraio 2022 sono 388 le nuove vittime legate al Covid registrate nelle ultime 24 ore e riportate nel consueto bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Ieri era invece pari a 281 il dato relativo ai morti. Il totale da inizio emergenza sanitaria sale così a quota 151.684. Quanto alle nuove infezioni, oggi – martedì 15 febbraio – si contano 70.852 nuovi contagi (ieri lo stesso dato era pari a 28.630). Un incremento che porta gli attualmente positivi a 1.550.410. Complessivamente, da inizio pandemia, i casi Covid totali sono arrivati a quota 12.205.474. I dati di martedì 15 febbraioLa situazione negli ospedali Per quanto riguarda la situazione nelle strutture ospedaliere italiane, i malati Covid più gravi occupano al momento ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022) Il bollettino del 15 febbraio 2022388 le nuove vittime legate al Covid registrate nelle ultime 24 ore e riportate nel consueto bollettino giornaliero diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Ieri era invece pari a 281 il dato relativo ai. Il totale da inizio emergenza sanitaria sale così a quota 151.684. Quanto alle nuove infezioni, oggi – martedì 15 febbraio – si contano 70.852(ieri lo stesso dato era pari a 28.630). Un incremento che porta gli attualmente positivi a 1.550.410. Complessivamente, da inizio pandemia, i casi Covid totaliarrivati a quota 12.205.474. I dati di martedì 15 febbraioLa situazione negli ospedali Per quanto riguarda la situazione nelle strutture ospedaliere italiane, i malati Covid più gravi occupano al momento ...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 15 febbraio 2022 • Attualmente positivi: 1.550.410 • Deceduti: 151.684 (+388) • Dimessi/Guariti: 1… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 febbraio: 70.852 nuovi casi, i morti sono 388 - fanpage : ?? I nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 70.852 con tasso di positività al 10,2% .… - salutegreen24 : (Adnkronos) - Sono 70.852 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 15 febbraio 2022, secondo i dati e i numer… - Siciliano741 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 15 febbraio 2022 • Attualmente positivi: 1.550.410 • Deceduti: 151.684 (+388) • Dimessi/Guariti: 10.503.380… -