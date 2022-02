Consulenti del lavoro: “Serve chiarezza sugli ammortizzatori sociali” (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Condivisibile la finalità universalistica e inclusiva del legislatore nel novellare la regolamentazione degli ammortizzatori sociali, ma le norme introdotte con la legge di Bilancio per il 2022 hanno necessità di chiarezza e semplificazione. Così si esprime il Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del lavoro nel documento di proposte presentato lo scorso 8 febbraio al ministero del lavoro e delle Politiche sociali. La scelta di affrontare il periodo di crisi emergenziale con strumenti ordinari di cui al D.Lgs n. 148/2015 avrebbe necessità, sostengono i Consulenti del lavoro, di “misure in favore di alcune categorie di datori di lavoro che consentano la fruizione di un ulteriore intervento di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Condivisibile la finalità universalistica e inclusiva del legislatore nel novellare la regolamentazione degli, ma le norme introdotte con la legge di Bilancio per il 2022 hanno necessità die semplificazione. Così si esprime il Consiglio nazionale dell’ordine deidelnel documento di proposte presentato lo scorso 8 febbraio al ministero dele delle Politiche. La scelta di affrontare il periodo di crisi emergenziale con strumenti ordinari di cui al D.Lgs n. 148/2015 avrebbe necessità, sostengono idel, di “misure in favore di alcune categorie di datori diche consentano la fruizione di un ulteriore intervento di ...

