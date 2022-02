Conferenza stampa Inzaghi: «Sulla carta Liverpool favorito, ma noi siamo determinati» (Di martedì 15 febbraio 2022) L’allenatore dell’Inter Inzaghi ha parlato alla vigilia della partita contro il Liverpool Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Liverpool. CAMPIONATO INGLESE – «Le squadre inglesi sono molto forti, hanno praticamente vinto tutti il proprio girone tranne il Chelsea. Il Liverpool è sicuramente tra le più forti in Europa ma sono contento che la nostra società e i nostri tifosi giochino una partita del genere. Sono tanti anni che non facevamo un ottavo di finale ma cercheremo di giocare con le nostre armi al meglio». PARTITA – «Penso che Sulla carta il Liverpool sia favorito ma è ovvio che le partite vanno ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) L’allenatore dell’Interha parlato alla vigilia della partita contro ilSimone, allenatore dell’Inter, ha parlato inalla vigilia della partita di Champions League contro il. CAMPIONATO INGLESE – «Le squadre inglesi sono molto forti, hanno praticamente vinto tutti il proprio girone tranne il Chelsea. Ilè sicuramente tra le più forti in Europa ma sono contento che la nostra società e i nostri tifosi giochino una partita del genere. Sono tanti anni che non facevamo un ottavo di finale ma cercheremo di giocare con le nostre armi al meglio». PARTITA – «Penso cheilsiama è ovvio che le partite vanno ...

Conferenza stampa Inzaghi: "Sulla carta Liverpool favorito, ma noi siamo determinati" ... allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Liverpool. CAMPIONATO ...

Calhanoglu: "Con l'Inter ho vinto un trofeo in appena sei mesi" " Contro il Real Madrid non siamo riusciti a capitalizzare le nostre occasioni - ha detto Calhanoglu in conferenza stampa - Domani non deve succedere, sarà una gara molto intensa, dobbiamo riuscire a ...

PNRR e riqualificazione dei borghi: alle 12.30 conferenza stampa Ufficio Stampa Inter, Inzaghi: "Gara col Bologna? Devo accettarlo, anche con la Lazio..." Alla vigilia della sfida europea contro il Liverpool, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. L'allenatore dell'Inter, parlando della partita di campionato contro il ...

Eccellenza: l’Agropoli ha scelto Carlo Sanchez Nel pomeriggio di oggi il nuovo trainer guiderà il suo primo allenamento e al termine della sessione incontrerà la stampa per la conferenza stampa di presentazione. La carriera di mister Sanchez è ...

