Concorso ordinario secondaria, almeno dieci giorni prima della prova scritta conosceremo Quadri di riferimento prova scritta e numero quesiti per disciplina. IL DETTAGLIO (Di martedì 15 febbraio 2022) Concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado: c'è grande attesa per la prova scritta, perché essa potrebbe impegnare un lasso di tempo considerevole. Si tratta infatti di numerose classi di Concorso e di una platea di iscritti alla procedura che supera i 400mila. Obiettivo: le assunzioni dal 1° settembre 2022, dopo aver fallito nel 2020 e 2021 causa pandemia e difficoltà organizzative. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 febbraio 2022)per la scuoladi primo e secondo grado: c'è grande attesa per la, perché essa potrebbe impegnare un lasso di tempo considerevole. Si tratta infatti dise classi die di una platea di iscritti alla procedura che supera i 400mila. Obiettivo: le assunzioni dal 1° settembre 2022, dopo aver fallito nel 2020 e 2021 causa pandemia e difficoltà organizzative. L'articolo .

Advertising

gaerfinn : Non posso crederci, un altro concorso straordinario? Quello ordinario non lo faranno più, ho già capito. - ProDocente : Docente rifiuta vaccino, può partecipare al concorso ordinario? – Orizzonte Scuola - TecnicaScuola : Concorso ordinario primaria sostegno. Pascarella: 1 candidato su 2 non ha superato la prova scritta --… - PaolaSusca : RT @Idonei_INL: @TeresaBellanova @radioleopoldait @maudelconte Questo Governo deve ancora mettere in servizio migliaia di idonei che hanno… - maxcat67 : RT @debora_ruocco: Concorso Ordinario - prova orale - Come essere un docente inclusivo - in... -