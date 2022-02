Concorso Maeci 10 archivisti biblioteca: preselettiva da remoto il 29 marzo (Di martedì 15 febbraio 2022) *aggiornamento del 15/02/2022: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il diario della prova preselettiva del Concorso Maeci per 10 archivisti di biblioteca, che si terrà online da remoto il 29 marzo 2022. Le modalità di espletamento della prova, gli orari di convocazione e la suddivisione dei candidati in sessioni saranno resi noti con avviso pubblicato sul portale concorsi e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale www.esteri.it a partire da lunedì 7 marzo 2022. Il diario della prova scritta sarà invece pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2022. Leggi l’avviso Nuovo Concorso Maeci per 10 archivisti di ... Leggi su leggioggi (Di martedì 15 febbraio 2022) *aggiornamento del 15/02/2022: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il diario della provadelper 10di, che si terrà online dail 292022. Le modalità di espletamento della prova, gli orari di convocazione e la suddivisione dei candidati in sessioni saranno resi noti con avviso pubblicato sul portale concorsi e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale www.esteri.it a partire da lunedì 72022. Il diario della prova scritta sarà invece pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 182022. Leggi l’avviso Nuovoper 10di ...

