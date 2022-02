(Di martedì 15 febbraio 2022)Desi èta nel talk di Rai 1 Oggi è un altro giorno. La presentazione del suo ultimo libro Lettera a una ragazza del futuro è stata l’occasione per parlare della propria vita professionale, ma anche di quella privata, segnata da storie d’amore non sempre serene. Sofferta l’adolescenza della giornalista, attualmente conduttrice

Advertising

MarcelloUbik : @ArmandoPontecom @repubblica (capisco il motivo della disaffezione ma trovare altrove gente che scrive un pezzo al… - OrazioAngelucci : @altrogiornorai1 @concitadeg @serenabortone Ma quant'è bella Concita De Gregorio?!...?? - 24Trends_Italia : 10. Ivan Reitman - 20mille+ 11. Ibrahimovic - 20mille+ 12. Lorenzo Viotti - 10mille+ 13. Sciopero 15 febbraio 2022… - telodogratis : Concita De Gregorio si racconta: “Ho avuto amori infelici” - ParliamoDiNews : Concita De Gregorio: `Ho avuto amori infelici`/ `Grandi strazi e pianti notturni...` #concita #gregorio #amori… -

Ultime Notizie dalla rete : Concita Gregorio

La giornalista di La7 è stata ospite di Serena Bortone a 'Oggi è un altro ...'Ho avuto amori molto infelici, non ricambiati':Desi racconta in una lunga e intima intervista con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Parlando della sua adolescenza, la giornalista ha confessato: 'Ero una ragazzina ...Concita De Gregorio presenta il suo ultimo libro "Lettera a una ragazza del futuro" a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone e parla della sua adolescenza. «Un inferno, non mi piacevo... Ho avuto ...Concita De Gregorio si è raccontata nel talk di Rai 1 Oggi è un altro giorno. La presentazione del suo ultimo libro Lettera a una ragazza del futuro è stata l’occasione per parlare della propria vita ...