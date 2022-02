Concita De Gregorio a Oggi è un altro giorno | «Ho avuto un’adolescenza infernale e amori molto infelici»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 15 febbraio 2022)Depresenta il suo ultimo libro “Lettera a una ragazza del futuro” aè unda Serena Bortone e parla della sua adolescenza. «Un inferno, non mi piacevo… Ho, non ricambiati. Grandi strazi. Poi ho imparato a prendermi cura di me».Deè unNel libro la giornalista si rivolge alla se stessa del passato per affrontare le paure delle ragazze di ogni generazione. Oscillando tra passato e futuro, ma indirizzando lo sguardo sul presente, Delascia che sia la dolcezza a scandire ogni pagina: “sii gentile ragazza del futuro, appassionata e ...