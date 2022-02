(Di martedì 15 febbraio 2022) La vigilessa bresciana uccisa, secondo le indagini, da due delle tre figlie, Paola e Silvia, e dal fidanzato della maggiore, Mirto Milani, di origine bergamasca, tutti in carcere dall’alba del 24 settembre. E in silenzio da quel giorno.

Advertising

webecodibergamo : Concesso il nullaosta alla sepoltura del corpo di Laura Ziliani -

Ultime Notizie dalla rete : Concesso nullaosta

Giornale di Brescia

... in fase di separazione personale in seno ed in seguito ad procedimento di negoziazione assistita, dopo che il Procuratore della Repubblica del locale tribunale hail, dato che in ...Soltanto al termine dell'esame potrà essereilper la sepoltura.Il sostituto procuratore Caty Bressanelli ha firmato ieri il nullaosta alla sepoltura di Laura Ziliani, l’ex vigiliessa di Temù, 55 anni, svanita nel nulla nel paese camuno l’8 maggio e ritrovata ...La direzione sanitaria dell’ospedale mi ha concesso il nulla osta e... » Tutto è rapidissimo: «Avevo passato test e visite mediche. Normalmente, una volta formata l’équipe, si fa una settimana di ...