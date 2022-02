Con nuova 500X Hybrid e Tipo Hybrid la gamma Fiat è 100% elettrificata (Di martedì 15 febbraio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Fiat presenta le nuove 500X Hybrid e Tipo Hybrid e completa l’elettrificazione della gamma. Il percorso è iniziato con la 500 Hybrid e Panda Hybrid, proseguito con la nuova 500 e l’Ulysse con motorizzazione elettrica e oggi vede il lancio delle nuove 500X e Tipo con la nuova motorizzazione Hybrid 48 Volt. Fiat mantiene così la promessa di offrire almeno una versione a basse emissioni per ogni modello e compie un ulteriore passo lungo il cammino della transizione energetica e della mobilità sostenibile. Come spiega Olivier Francois, CEO ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 febbraio 2022) TORINO (ITALPRESS) –presenta le nuovee completa l’elettrificazione della. Il percorso è iniziato con la 500e Panda, proseguito con la500 e l’Ulysse con motorizzazione elettrica e oggi vede il lancio delle nuovecon lamotorizzazione48 Volt.mantiene così la promessa di offrire almeno una versione a basse emissioni per ogni modello e compie un ulteriore passo lungo il cammino della transizione energetica e della mobilità sostenibile. Come spiega Olivier Francois, CEO ...

Ultime Notizie dalla rete : Con nuova "Il Signore degli Anelli vittima del politicamente corretto": bufera online contro la serie Amazon ...più costoso mai realizzato da Amazon Studios - sembra strizzare eccessivamente l'occhio alla nuova ... Migliaia i commenti, tutti con medesima citazione tolkeniana: " Il male non è in grado di creare ...

Fiat 500X e Tipo, arriva la versione Hybrid Un percorso che era iniziato con la 500 Hybrid e Panda Hybrid e proseguito con la Nuova 500 e l'Ulysse con motorizzazione elettrica . Vediamo le principali novità che introduce questa motorizzazione. ...

In Nuova Zelanda hanno cercato di disperdere i no vax con la “Macarena” Il Post Digitale: accordo Intesa Sp-Nextalia per nuova società di digital learning (3) perfettamente coerente con l'obiettivo di Nextalia di supportare gli investimenti in innovazione, ricerca e tecnologia e promuovere attivamente uno dei fattori Esg chiave di sviluppo sostenibile: ...

Covid19 in Trentino: tre decessi e 620 nuovi casi Ieri sono stati registrati 8 nuovi ricoveri e 16 dimissioni. I casi attivi in Trentino sono diminuiti di 785 unità e raggiungono quota 6.799. Le classi con sospensione della didattica in presenza sono ...

