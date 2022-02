Con le energie rinnovabili serve lo stoccaggio. Oggi l’idraulica è la soluzione migliore (Di martedì 15 febbraio 2022) Lo sviluppo delle energie rinnovabili ha un enorme bisogno di stoccaggio. C’è una forte asincronia tra domanda e produzione – eolica, solare e marina – perfino maggiore di quella tra domanda e produzione da fonti fossili e fissili. E il sistema deve essere quanto possibile economico, affidabile, facilmente e rapidamente manovrabile. Secondo un recente studio australiano, dove si sta pianificando un forte sviluppo del pompaggio idroelettrico, questa tecnologia fornisce già il 97% dello stoccaggio di energia elettrica a scala mondiale. Per il basso costo e l’elevata flessibilità, l’idraulica garantisce il migliore tampone energetico Oggi conosciuto a media e grande scala. L’inatteso interesse verso questo argomento, che ho introdotto in un recente post, suggerisce di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Lo sviluppo delleha un enorme bisogno di. C’è una forte asincronia tra domanda e produzione – eolica, solare e marina – perfino maggiore di quella tra domanda e produzione da fonti fossili e fissili. E il sistema deve essere quanto possibile economico, affidabile, facilmente e rapidamente manovrabile. Secondo un recente studio australiano, dove si sta pianificando un forte sviluppo del pompaggio idroelettrico, questa tecnologia fornisce già il 97% dellodi energia elettrica a scala mondiale. Per il basso costo e l’elevata flessibilità,garantisce iltampone energeticoconosciuto a media e grande scala. L’inatteso interesse verso questo argomento, che ho introdotto in un recente post, suggerisce di ...

