Con benzina verde e batterie, vola il primo aereo ibrido italiano a quattro posti (Di martedì 15 febbraio 2022) Il costruttore italiano Tecnam Aircraft, in collaborazione con Rolls-Royce e Rotax ha portato in volo per la prima volta pilotato la versione ibrida del suo aeroplano a quattro posti P-2010, denominata H3PS con un Permesso di volo rilasciato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile italiana. Il volo è stato eseguito dal capo pilota sperimentale di Tecnam Lorenzo De Stefano, con i team Tecnam, Rolls-Royce e Rotax che lo hanno seguito da terra. L'aeroplano è alimentato da un motore Rotax 915IS da 104 kW accoppiato a un motore elettrico Rolls-Royce da 30 kW, per un totale di 134 kW (equivalenti a 180cv di potenza) posti in una configurazione ibrida parallela completamente integrata. In quanto tale, questo velivolo a quattro posti è il primo del suo genere. Secondo ... Leggi su panorama (Di martedì 15 febbraio 2022) Il costruttoreTecnam Aircraft, in collaborazione con Rolls-Royce e Rotax ha portato in volo per la prima volta pilotato la versione ibrida del suo aeroplano aP-2010, denominata H3PS con un Permesso di volo rilasciato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile italiana. Il volo è stato eseguito dal capo pilota sperimentale di Tecnam Lorenzo De Stefano, con i team Tecnam, Rolls-Royce e Rotax che lo hanno seguito da terra. L'aeroplano è alimentato da un motore Rotax 915IS da 104 kW accoppiato a un motore elettrico Rolls-Royce da 30 kW, per un totale di 134 kW (equivalenti a 180cv di potenza)in una configurazione ibrida parallela completamente integrata. In quanto tale, questo velivolo aè ildel suo genere. Secondo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Parigi tafferugli con i no vax sugli Champs-Elysées. Cinque fermi nei controlli al 'convoglio della libertà'. Seq… - GiaSilvestrini : 2.000 km/anno in bici Questi gli spostamenti dei giovani olandesi Con grande beneficio per la salute e con una… - Kick57624616 : RT @ADerespinis: Ma con la benzina a 2euro al self service questi miserabili continuano a parlare di vaccini??? ragazzi ma cosa stiamo aspe… - Ettore36565719 : RT @AnnalisaNocera1: gas, bollo auto, tasse, scuola, benzina, spesa, scarpe, vestiti.. Un Governo che annienta la sua popolazione è un gove… - Marisab79879802 : RT @AnnalisaNocera1: gas, bollo auto, tasse, scuola, benzina, spesa, scarpe, vestiti.. Un Governo che annienta la sua popolazione è un gove… -