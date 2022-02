Come parlano i Beneventani: esce l’edizione aggiornata “Signore, mai peggio” (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Aesse Grafica manda in libreria “Signore, mai peggio”, un viaggio, a più mani, nella lingua, negli usi e nella filosofia di vita dei Beneventani, con una gustosa appendice enogastronomica. Si tratta, in pratica della quarta edizione, rivista, aggiornata e migliorata, di “Come parlano i Beneventani”, a distanza di dieci anni dall’uscita della terza. Come si legge nell’introduzione di Bruno Menna, «non è un manuale, né un abbecedario. E neanche un contest, in cui vince chi conosce più termini, più espressioni vernacolari e più modi di dire. È, piuttosto, un omaggio alla nostra e a tutte le lingue di minoranza, menomate ma sopravvissute alla dialettofobia della scuola e della famiglia». Il titolo richiama una ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Aesse Grafica manda in libreria “, mai”, un viaggio, a più mani, nella lingua, negli usi e nella filosofia di vita dei, con una gustosa appendice enogastronomica. Si tratta, in pratica della quarta edizione, rivista,e migliorata, di “”, a distanza di dieci anni dall’uscita della terza.si legge nell’introduzione di Bruno Menna, «non è un manuale, né un abbecedario. E neanche un contest, in cui vince chi conosce più termini, più espressioni vernacolari e più modi di dire. È, piuttosto, un omaggio alla nostra e a tutte le lingue di minoranza, menomate ma sopravvissute alla dialettofobia della scuola e della famiglia». Il titolo richiama una ...

