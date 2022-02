Come il Pnrr cambierà il volto di Milano (Di martedì 15 febbraio 2022) Beppe Sala lo ha detto chiaramente: «La giunta deve comunicare meglio Come intende spendere i fondi del Pnrr». L’intervista a Repubblica del primo cittadino è però solo l’ultimo atto di una lunga fase di preparazione che Palazzo Marino ha avviato e che caratterizzerà tutto il secondo mandato del sindaco. Secondo le prime stime Milano e la Lombardia riceveranno quasi 3,5 miliardi di euro, una somma importante che potrà anche essere ampliata in futuro. Per questo il Comune ha presentato 64 progetti dal valore complessivo di 4,7 miliardi di euro e dato vita a una task force, chiamata “Infrastrutture del territorio” e guidata dal direttore generale Christian Marangone, per implementarli. D’altronde l’ambizione del sindaco Sala è chiara: «Milano è in grado di investire un miliardo all’anno. Ha un track record che dimostra ... Leggi su linkiesta (Di martedì 15 febbraio 2022) Beppe Sala lo ha detto chiaramente: «La giunta deve comunicare megliointende spendere i fondi del». L’intervista a Repubblica del primo cittadino è però solo l’ultimo atto di una lunga fase di preparazione che Palazzo Marino ha avviato e che caratterizzerà tutto il secondo mandato del sindaco. Secondo le prime stimee la Lombardia riceveranno quasi 3,5 miliardi di euro, una somma importante che potrà anche essere ampliata in futuro. Per questo il Comune ha presentato 64 progetti dal valore complessivo di 4,7 miliardi di euro e dato vita a una task force, chiamata “Infrastrutture del territorio” e guidata dal direttore generale Christian Marangone, per implementarli. D’altronde l’ambizione del sindaco Sala è chiara: «è in grado di investire un miliardo all’anno. Ha un track record che dimostra ...

matteosalvinimi : Ha ragione il ministro Cingolani! Per non mettere a rischio posti di lavoro, ripresa economica, attuazione del PNRR… - MiC_Italia : #PNRR, online gli avvisi pubblici 'Attrattività dei Borghi' e 'Valorizzazione di Parchi e Giardini storici': 570 mi… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Un depuratore alle Cinque Terre. Vergassola: 'E' come usare i fondi del Pnrr per raddrizzare la Torre di Pisa dicendo ch… - cigna69 : RT @elvcastellaneta: Stiamo per cominciare in diretta su you tube @flepar_ @FLEPAR__ Tiziana Cignarelli Segretario Generale Flepar @cigna69… - MarcoVesperini : RT @CorriereUniv: Presentata la relazione 2021 su #ricerca e #tecnologie in #Italia al @CNRsocial_ Il futuro di R&S rispetto i fondi del #P… -