Come Belen Rodriguez ha smontato gli hater che le hanno fatto bodyshaming durante Le Iene

Vittima di bodyshaming dopo la conduzione de Le Iene, "un programma che sognavo di fare da anni", Belen Rodriguez in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni parla degli hater che l'hanno bersagliata durante la messa in onda della puntata lo scorso 9 febbraio. "Gli hater sono come le varianti del Covid – ha detto la showgirl – si moltiplicano. Sono lo specchio della società, la gente non è appagata, non è contenta, è arrabbiata e si sfoga su di te, ti vedono in tv da casa e subito scrivono cattiverie su internet. Anche a me capita di fare commenti a casa mia, ma non vado cerco a scriverli, è mancanza di intelligenza". Belen quindi non si sente oggetto di critiche personali, ma ritiene che si tratti di una mancanza di intelligenza da parte degli hater.

