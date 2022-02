(Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCarbonara di Nola (Na) – Un uomo di 75 anni è morto in un incidente mentre lavorava nel proprio fondo agricolo in via Sansonetto a Carbonara di Nola. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo era alla guida di une stava eseguendo alcuni lavori quando sarebbe stato centrato in pieno da undi legno,con il veicolo. Ilè morto sul colpo. La salma è stata restituita ai familiari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Colpito da #Palo #Tranciato accidentalmente col #Trattore: muore 75enne ** - ilgiornalelocal : Carbonara di Nola, agricoltore colpito e ucciso da palo di legno - Antvalle68 : @tuttonapoli Non ricordo alcuna parata di Ospina,mentre Handanovic qualcuna l’ha fatta,inoltre il Napoli ha colpito… - Damianodanny1 : SPALLETTI NON TI DISUNIRE DZEKO RISPONDE A INSIGNE PUNTO D’ORO X INTER TESTA CLASSIFICA NAPOLISTA 1 TEMPO AZZU… - MundoNapoli : 12' palo clamoroso colpito da Zielinski #NapoliInter #SerieA #ForzaNapoliSempre #mundonapolisport24 -

Ultime Notizie dalla rete : Colpito palo

anteprima24.it

Ad inizio ripresa (50°) Flou riporta in vantaggio le ospiti, veloce a correggere in rete ilancora da Cavallo. La coppia Flou/Cavallo funziona e sfiora la rete al 55°, con la seconda che ...Ma gli azzurri si sono fermati sul(il diciassettesimo)da Zielinski. Poi nella ripresa l'inerzia della gara è cambiata subito visto che in maniera fortunata Dzeko ha firmato subito il ...Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida di un trattore e stava eseguendo alcuni lavori nel proprio fondo agricolo quando sarebbe stato centrato in pieno da un palo di legno, tranciato ...Difficile dirlo, si potrebbe obiettare che sembrava voler colpire molto più pulito per tirare forte sul primo palo, ma ogni gol ha un grado di “l’ha fatto apposta oppure no?” e in questo il ...