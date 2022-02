Claudio Baglioni positivo al Covid 19 | posticipati cinque live del Dodici note solo tour

Advertising

0LMOfnaTgzDrwkq : Claudio Baglioni DOREMIFASOL - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Claudio Baglioni - Una favola blu - crotoneok : ? Dopo Mahomood il crotonese Arturo Flotta pronto a curare il look di Claudio Baglioni - CatelliRossella : Claudio Baglioni positivo al Covid, posticipati i concerti - Musica - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Baglioni

è postivo al covid. Dopo essere stasto colpito da una laringite, il cantautore romano si è sottoposto al test scoprendo di avere il Covid - 19. I concerti del cantante a Torino, Saint ...Anche, come molti altri personaggi dello spettacolo, è positivo al Covid . Il noto cantante è stato obbligato a posticipare le cinque date del suo tour che dovevano andare in scena entro ...Claudio Baglioni non si esibirà in concerto almeno fino al 20 febbraio 2022. Una nota informativa, infatti, ha annunciato che i live previsti sono stati rinviati a date che verranno svelate nei ...Imprevisto per Claudio Baglioni. Il cantante costretto a rinviare le date del suo ultimo tour: il motivo che lo ha costretto allo stop Brutte notizie per uno dei cantautori più amati della musica ...