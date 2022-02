Claudia Ferri | perché Anna Tatangelo le ha dedicato una canzone?

Leggi su chenews

(Di martedì 15 febbraio 2022)è stata molto importante nella vita di. La cantante gli dedicò una. Da quel momento è cambiato tutto. Ci sono momenti della vita di ognuno di noi in cui avere un mano tesa cambia tutto. Un momento che segna inevitabilmente il corso delle cose. Ed è questo quanto accaduto cone lache lale dedicò. Fonte Instagram GettyImagesha sempre saputo di essere una donna. Nonostante sia nata in un corpo da uomo. Un cambiamento non facile ma che, alla fine, è arrivato per la gioia della make up artist. Una svolta a cuiha dato una grande spinta tramite una ...