Claudia Ferri | chi è la truccatrice amica di Anna Tatangelo | età | prima | Instagram | fidanzato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche, ma conosciamola meglio!: chi è, età, carriera, all’anagrafe Claudio, è una nota make up artist, moltodi. I due sono sempre stati inseparabili, ma Claudio col tempo ha deciso di diventare quello che ha sempre sentito di essere: una donna. Ora è, è bellissima, ed è sempre molto vicina alla cantante, che a Sanremo nel 2008 gli aveva dedicato la canzone ‘Il mio amico’., proprio come la, è originaria di Sora e in ...