Cisgiordania | scontri nel villaggio di Nabi Saleh | 20enne palestinese ucciso dai soldati israeliani

(Di martedì 15 febbraio 2022) Nidal al-Barghuti, giovane uomo di origini palestinesi, è statodal fuoco di forze militari israeliane a, una nord ovest di Ramallah, in. Aveva vent’anni. A riportare la notizia è l’agenzia di stampa ufficialeWafa, che si richiama ad un comunicato del ministero della Salute: per la ricostruzione del ministero il giovane uomo è stato ferito all’addome da colpi d’arma da fuoco esplosi da forze militari israeliane durante alcuniche stanno avvenendo neldi. Anche la radio militare israeliana ha confermato questa ricostruzione dell’episodio, aggiungendo alcuni dettagli: circa venti palestinesi avrebbero ...

Il Fatto Quotidiano

...è dislocata in forze nel rione di Sheikh Jarrah (Gerusalemme est) dopo una nuova nottata di... Nel frattempo a Jenin () si sono svolti stamane i funerali di un giovane palestinese ...Un giovane palestinese è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, a seguito dinei pressi della città di Jenin, in, scoppiati dopo che le forze di Israele sono giunte per demolire l'abitazione di un uomo accusato di aver precedentemente ucciso un israeliano. ...Domenica notte mentre divampavano gli scontri a Sheikh Jarrah ... di un palestinese accusato dell’uccisione di un colono israeliano, Yehuda Dimentam, in Cisgiordania. Ieri centinaia di persone hanno ...Nel frattempo a Jenin (Cisgiordania) si sono svolti stamane i funerali di un giovane palestinese morto la scorsa notte in uno scontro a fuoco con soldati israeliani. «Milioni di martiri marciano su ...