Cinema italiano in lutto, si è spento in una stanza d’ospedale vittima del Covid: era ricoverato da un mese (Di martedì 15 febbraio 2022) Era ricoverato dal 12 gennaio per Covid e ieri, dopo oltre un mese passato in rianimazione, ha deciso di andarsene in una stanza dell’ospedale Giustiniani di Padova. Era nato il 25 aprile del 1955 a Cremona e per tutta la vita ha inseguito un sogno. Apparteneva a una generazione diversa, quella che lavorava nel Cinema e in tv senza la spinta dei fan come, una volta, raccontò nel corso di un’intervista. “Quando noi abbiamo doppiato certe cose, non c’erano i fan, non potevano esserci, non c’era il prodotto”. “Per anni sono state doppiate cose che non avevano fan. I fan sono cresciuti man mano che è passato il tempo: si sono organizzati loro, ci si ritrova, si parla, ed è diventata una bella cosa . Ogni tanto mi piace molto incontrare la gente che ti dice almeno “Bravo, mi è piaciuto il tuo lavoro”; è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Eradal 12 gennaio pere ieri, dopo oltre unpassato in rianimazione, ha deciso di andarsene in unadell’ospedale Giustiniani di Padova. Era nato il 25 aprile del 1955 a Cremona e per tutta la vita ha inseguito un sogno. Apparteneva a una generazione diversa, quella che lavorava nele in tv senza la spinta dei fan come, una volta, raccontò nel corso di un’intervista. “Quando noi abbiamo doppiato certe cose, non c’erano i fan, non potevano esserci, non c’era il prodotto”. “Per anni sono state doppiate cose che non avevano fan. I fan sono cresciuti man mano che è passato il tempo: si sono organizzati loro, ci si ritrova, si parla, ed è diventata una bella cosa . Ogni tanto mi piace molto incontrare la gente che ti dice almeno “Bravo, mi è piaciuto il tuo lavoro”; è ...

Advertising

MiC_Italia : #Oscars, @dariofrance: «Le candidature di Paolo Sorrentino per “È stata la mano di Dio”, di Enrico Casarosa per la… - Devi_Fede : RT @RaiCinema: Alla @Berlinale è il giorno di #LeonoraAddio di #PaoloTaviani, unico film italiano in #Concorso. Il racconto porta sul grand… - cinemaniaco_fb : ?????????????? He-Man and the Masters of the Universe: il trailer italiano svela l'uscita della seconda stagione… - VannaRicci : RT @ruggierofilann4: 124 ANNI FA NASCEVA TOTO'. IL PIU' GRANDE ATTORE COMICO DEL CINEMA ITALIANO. GLI AGGETTIVI PER IL PRINCIPE DELLA RISAT… - Lanternaweb : 15 febbraio 1898: 124 anni fa, a Napoli, nasceva #Totò. Il celebre attore, soprannominato 'Il principe della risata… -