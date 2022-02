Ciclismo | Vincenzo Nibali positivo al Covid-19 | salta la Vuelta a Andalucia

(Di martedì 15 febbraio 2022)è risultatoal-19. Il ciclista messinese, quindi, salterà la 68esima edizione della. Lo Squalo è asintomatico, come ha precisato il suo team, l’Astana, ma ha dato forfait per questa Ruta Ciclista Del Sol, al via domani, mercoledì 16 febbraio. Questa, quindi, la formazione dell’Astana per la corsa a tappe andalusa: Gleb Brussenskiy, Yevgeniy Fedorov, Alexey Lutsenko, Miguel Angel Lopez, Nurbergen Nurlykhassym, Simone Velasco e Harold Tejada. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Vincenzo

