Chiara Ferragni promuove la campagna #LoveFiercely per l’amore senza frontiere

(Di martedì 15 febbraio 2022) Amare in modo fiero, con orgoglio. È questo l’imperativo che ha spintoa collaborare con Arcigay per unavolta celebrarelibero. Grazie a una donazione della famosa Influencer e imprenditrice, si svolgerà un progetto Scuola volto a sensibilizzare gli studenti sulle tematiche del bullismo e dellibero. Amare in modo fiero, il motto diSi chiamalapromossa daper celebrareegualitario e sensibilizzare sul tema bullismo. Il progetto verrà attuato in molte scuole di Milano e provincia, nelle quali verranno riportate le testimonianze di persone e coppie che hanno amato “in modo ...

Fanpage.it

e Arcigay Milano lanciano "Love Fiercely", campagna per celebrare l'amore libero L'imprenditrice digitale ha presentato il nuovo progetto nel giorno di San Valentino per promuovere l'...Dopo l'affossamento del DDL Zan, che avrebbe intensificato le pene per crimini e discriminaizoni contro l'omobitransfobia, in occasione di San Valentino l'imprenditricedecide di lanciare un messaggio di sostegno alla comunità LGBTQ+ e di esempio per tutti. Nasce ' Love Fiercely ', un progetto di sensibilizzazione all'amore senza etichette e barriere .«Ho a lungo pensato a cosa scrivere e come scriverlo per non essere fraintesa e non permettere di strumentalizzare il messaggio di amore in cui credo da sempre e con cui oggi voglio fare un passo ...Amare in modo fiero, con orgoglio. È questo l’imperativo che ha spinto Chiara Ferragni a collaborare con Arcigay per una campagna volta celebrare l’amore libero. Grazie a una donazione della famosa ...