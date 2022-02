Chiara Ferragni e la sua sfilata parallela a New York

(Di martedì 15 febbraio 2022) Assente da due anni nella Grande Mela, l'imprenditrice digitale è atterrata negli States per assistere alle ultime sfilate della Fashion Week d'Oltreoceano. Ad accompagnarla cinque maxi trolley carichi di look da sfoderare in quel di Manhattan. Perché conlaè oltre la

Si chiama #LoveFiercely la campagna social lanciata daa supporto del CIG Arcigay Milano per celebrare l'amore egualitario. L'iniziativa, che prevede anche una serie di affissioni in ...Amare con coraggio e orgoglio, senza nessun tipo di barriera. È questo il messaggio di #LoveFiercely, la campagna lanciata da, in collaborazione con Arcigay Milano, nel giorno di San Valentino. L'imprenditrice digitale diventa protagonista di un racconto concreto che punta a sensibilizzare, informare e ...Chiara Ferragni ha pubblicato un post a dir poco hot ma dopo elimina tutto. Di cosa si tratta? Non ci crederete mai! I dettagli. Influencer italiana più famosa nel mondo, Chiara Ferragni è ...Anche le donne-immagine, come la mitica Chiara Ferragni, ogni giorno perdono un pezzetto di sé per trasformarsi in labbra, gote, glutei di plastica inseguite dai vari fashion stylist, che a mio umile ...