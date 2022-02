Chi è Magnus Norman? Il nuovo allenatore di Jannik Sinner: trascinò Wawrinka verso 3 Slam. E quella Coppa Davis contro l’Italia… (Di martedì 15 febbraio 2022) Le strade di Jannik Sinner e Riccardo Piatti si sono divise. Ormai manca soltanto l’ufficialità: il tennista altoatesino ha deciso di interrompere i rapporti con il suo allenatore. La loro ultima uscita in coppia resterà dunque quella agli Australian Open dello scorso mese, dove il 20enne si spinse fino ai quarti di finale (nettamente sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas). Già durante lo Slam nella terra dei canguri erano emersi degli screzi tra le due parti, come il celeberrimo “io uso la testa, ma tu stai calmo” che l’atleta rivolse al suo tecnico in occasione dell’intensa sfida con Taro Daniel. Al momento il numero 10 al mondo si sta allenando a Montecarlo ed è atteso dall’ormai imminente torneo ATP 500 di Dubai (21-27 febbraio). Jannik Sinner è affiancato da ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Le strade die Riccardo Piatti si sono divise. Ormai manca soltanto l’ufficialità: il tennista altoatesino ha deciso di interrompere i rapporti con il suo. La loro ultima uscita in coppia resterà dunqueagli Australian Open dello scorso mese, dove il 20enne si spinse fino ai quarti di finale (nettamente sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas). Già durante lonella terra dei canguri erano emersi degli screzi tra le due parti, come il celeberrimo “io uso la testa, ma tu stai calmo” che l’atleta rivolse al suo tecnico in occasione dell’intensa sfida con Taro Daniel. Al momento il numero 10 al mondo si sta allenando a Montecarlo ed è atteso dall’ormai imminente torneo ATP 500 di Dubai (21-27 febbraio).è affiancato da ...

