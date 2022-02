Che fine ha fatto il Mes? Quella della stampa è stata un’autentica crociata (Di martedì 15 febbraio 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Che fine ha fatto il Mes? Lo chiedo, absit inuiria verbis, ai giornaloni, o se preferite ai giornali di sistema. Ossia i media del Gruppo Cairo, Corsera e La7, Agnelli, Repubblica stampa e L’Espresso, Berlusconi, Mediaset eccetera. Ricordate? Con il prestito del Mes di 36 miliardi si sarebbe resa la sanità italiana un mondo di frutta candita, mirabilmente descritto in dieci punti il 20 giugno 2020 da Nicola Zingaretti in una intervista al Corsera: ricerca, digitalizzazione, medicina territoriale, medicina di base, anziani e cronici, modernizzazione ospedali, aumenti di personale e terapie oltre a borse di studio e specializzandi. La polemica, iniziata con la nascita del governo giallorosso ad opera di Matteo Renzi, era chiaramente rivolta contro i baluba del M5S che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Chehail? Lo chiedo, absit inuiria verbis, ai giornaloni, o se preferite ai giornali di sistema. Ossia i media del Gruppo Cairo, Corsera e La7, Agnelli, Repubblicae L’Espresso, Berlusconi, Mediaset eccetera. Ricordate? Con il prestito deldi 36 miliardi si sarebbe resa la sanità italiana un mondo di frutta candita, mirabilmente descritto in dieci punti il 20 giugno 2020 da Nicola Zingaretti in una intervista al Corsera: ricerca, digitalizzazione, medicina territoriale, medicina di base, anziani e cronici, modernizzazione ospedali, aumenti di personale e terapie oltre a borse di studio e specializzandi. La polemica, iniziata con la nascita del governo giallorosso ad opera di Matteo Renzi, era chiaramente rivolta contro i baluba del M5S che ...

