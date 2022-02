Che cos’è la NATO e quali Stati ne fanno parte oggi: la storia dell’Alleanza Atlantica e la questione dell’Ucraina (Di martedì 15 febbraio 2022) Il possibile futuro ingresso dell’Ucraina nella NATO sembra destiNATO ad alimentare la crisi internazionale tra la Russia e l’Ucraina stessa. A oggi la NATO conta 30 Paesi, ma il suo ampliamento in direzione di Mosca sembra preoccupare sempre di più il Cremlino. Ma che cos’è la NATO e qual è la sua storia? Che cos’è la NATO e quali sono gli Stati fondatori NATO è l’acronimo di North Atlantic Treaty Organization, in italiano Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord. Ha sede a Bruxelles e ha come segretario attuale il norvegese Jens Stoltenberg. La NATO ha origine con la firma del Patto Atlantico nel 4 aprile 1949 a Washington ed è ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 febbraio 2022) Il possibile futuro ingressonellasembra destiad alimentare la crisi internazionale tra la Russia e l’Ucraina stessa. Alaconta 30 Paesi, ma il suo ampliamento in direzione di Mosca sembra preoccupare sempre di più il Cremlino. Ma chelae qual è la sua? Chelasono glifondatoriè l’acronimo di North Atlantic Treaty Organization, in italiano Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord. Ha sede a Bruxelles e ha come segretario attuale il norvegese Jens Stoltenberg. Laha origine con la firma del Patto Atlantico nel 4 aprile 1949 a Washington ed è ...

Advertising

JMessianganelli : RT @LucaTalotta: Che cos'è la #trasformazionedigitale? Una scelta? No, si tratta di cambio necessario per ogni tipo di azienda. Ne abbiamo… - erica_ruggieri : @sherlockify penso che se avessi chiesto “cos’è il cringe?”, la risposta sarebbe stata sempre questa, AIUTO - rebeccalandi88 : RT @LucaTalotta: Che cos'è la #trasformazionedigitale? Una scelta? No, si tratta di cambio necessario per ogni tipo di azienda. Ne abbiamo… - animarock80 : RT @LucaTalotta: Che cos'è la #trasformazionedigitale? Una scelta? No, si tratta di cambio necessario per ogni tipo di azienda. Ne abbiamo… - RombodiTuono80 : RT @LucaTalotta: Che cos'è la #trasformazionedigitale? Una scelta? No, si tratta di cambio necessario per ogni tipo di azienda. Ne abbiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cos’è Le motivazioni della crisi tra Russia e Ucraina Corriere della Sera