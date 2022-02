Che bella libertà, basta che non ci sia (Di martedì 15 febbraio 2022) Ma questi, questi che ci comandano, coi loro tratti sghembi, con quei vestitini da topi, quei passettini striscianti da molluschi, con quelle risatine sinistre, quelle trovate schizoidi, questi del regime dico, sono dei fessi o dei furbi? Dei mentecatti o dei genii del male? A lungo li abbiamo sottovalutati ma loro sapevano ed hanno, si direbbe, raggiunto il loro scopo, cambiarci dentro, trasformarci in gamberetti sgusciati nel segno della nuova egemonia neomarxista che piace al ministro della disgrazia, Speranza, e che qualcuno chiama grande reset a indicare un non meglio precisato trionfo del neoliberismo dei poteri forti e finanziari. Ma c’è differenza? Uno come Marco Rizzo, che si definisce comunista totale ed è convinto che Stalin fosse l’uomo e lo statista migliore di ogni tempo, trova che, dittatura per dittatura, meglio quella cinese che quella delle banche, del capitale. Come ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Ma questi, questi che ci comandano, coi loro tratti sghembi, con quei vestitini da topi, quei passettini striscianti da molluschi, con quelle risatine sinistre, quelle trovate schizoidi, questi del regime dico, sono dei fessi o dei furbi? Dei mentecatti o dei genii del male? A lungo li abbiamo sottovalutati ma loro sapevano ed hanno, si direbbe, raggiunto il loro scopo, cambiarci dentro, trasformarci in gamberetti sgusciati nel segno della nuova egemonia neomarxista che piace al ministro della disgrazia, Speranza, e che qualcuno chiama grande reset a indicare un non meglio precisato trionfo del neoliberismo dei poteri forti e finanziari. Ma c’è differenza? Uno come Marco Rizzo, che si definisce comunista totale ed è convinto che Stalin fosse l’uomo e lo statista migliore di ogni tempo, trova che, dittatura per dittatura, meglio quella cinese che quella delle banche, del capitale. Come ...

