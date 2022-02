Charlene di Monaco | la clinica da 18mila € al giorno sembra un castello | prime rivelazioni

(Di martedì 15 febbraio 2022)diè ricoverata dall’inizio dello scorso novembre nella Kusnacht Practice di Zurigo, unaextralusso che è anche un hotel e un centro benessere, che costa 130mila euro a settimana. La Principessa non può uscire dalla struttura per la sua incolumità e per evitare sguardi indiscreti, ma lei riceve abitualmente le visite di suo marito Alberto e dei figli Jacques e Gabriella.dinellada 800 euro all’ora Alberto non bada a spese per il benessere di sua mogliedi, fortemente debilitata dalla grave infezione che l’ha colpita a orecchie, gola e naso. Nonostante le voci di crisi, il Principe è pronto a tutto per lei, anche a spendereeuro al, circa ...

Stephanie diha compiuto 57 anni lo scorso 1° febbraio. E non vuole più essere chiamata 'Principessa ... ultimamente, per aiutare il fratello Alberto con i figli in assenza diWittstock ...dicontinua a non stare proprio bene: la Principessa avrebbe dovuto ritornare dalla sua famiglia in occasione del suo ultimo compleanno ma non è stato possibiledi? L'articolo ...Non è ancora il momento per il ritorno a casa della principessa Charlene di Monaco e non si sa ancora quando sarà possibile. La principessa per ora resta dunque nella clinica extra-lusso in cui si ...Charlene di Monaco è ricoverata dall'inizio dello scorso novembre nella Kusnacht Practice di Zurigo, una clinica extralusso che è anche un hotel e un centro benessere, che costa 130mila euro a ...