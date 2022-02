Champions | Sporting Lisbona - Manchester City 0 - 5

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)0 - 5 in una gara d'andata degli ottavi di finale diLeague. A segno per gli inglesi Mahrez (7'), Bernardo Silva (17' e 44'), Foden (32') e Sterling (58'). ...

SPORTING-CITY 0-5 Risultato finale Mahrez (7') Silva (17') Foden (32') Silva (44') Sterling (58')

Il Manchester City asfalta loLisbona all'Alvalade nell'andata degli ottavi di. Finisce 5 - 0! Doppietta di Bernardo Silva e gol di Mahrez, Foden e Sterling per una gara che la squadra di Guardiola ha dominato ...PARIGI - Gli ottavi di finale diLeague si aprono la vittoria all'ultimo secondo del Psg sul Real Madrid per 1 - 0 . ...City ipoteca il passaggio ai quarti superando nettamente lo...Manchester City-Sporting Lisbona è il ritorno degli ottavi di Champions League 2021/2022: ecco tutte le informazioni utili su data, orario, diretta tv, streaming e canale della partita. L’incontro ...La squadra di Pep Guardiola non ha infatti lasciato scampo allo Sporting Lisbona, travolto x-x davanti al ... che metterà di fronte le vincitrici di nove Champions in totale (3 i nerazzurri, 6 gli ...