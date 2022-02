Champions League, vincono Psg e Manchester City (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Paris Saint Germain batte 1 - 0 il Real Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. La formazione francese si impone grazie al gol di Mbappe, a segno al 94'. Il Psg conquista il ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Paris Saint Germain batte 1 - 0 il Real Madrid nell'andata degli ottavi di finale di. La formazione francese si impone grazie al gol di Mbappe, a segno al 94'. Il Psg conquista il ...

