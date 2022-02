Champions League, vincono Psg e Manchester City (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Paris Saint Germain batte 1-0 il Real Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. La formazione francese si impone grazie al gol di Mbappe, a segno al 94?. Il Psg conquista il successo in extremis dopo aver fallito un calcio di rigore con Messi. Nell’altro match della serata, nettissima vittoria del Manchester City che passa per 5-0 sul campo dello Sporting Lisbona e ipoteca la qualificazione ai quarti di finale. I citizens sbloccano il risultato al 7? con Mahrez. Bernardo Silva firma una doppietta (17? e 44?), Foden (32?) e Sterling (58?) completano la cinquina. Le gare di ritorno si giocano il 9 marzo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Paris Saint Germain batte 1-0 il Real Madrid nell’andata degli ottavi di finale di. La formazione francese si impone grazie al gol di Mbappe, a segno al 94?. Il Psg conquista il successo in extremis dopo aver fallito un calcio di rigore con Messi. Nell’altro match della serata, nettissima vittoria delche passa per 5-0 sul campo dello Sporting Lisbona e ipoteca la qualificazione ai quarti di finale. I citizens sbloccano il risultato al 7? con Mahrez. Bernardo Silva firma una doppietta (17? e 44?), Foden (32?) e Sterling (58?) completano la cinquina. Le gare di ritorno si giocano il 9 marzo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

