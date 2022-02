Champions League: tutto facile per il City in Portogallo. PSG? Ci pensa Mbappé (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Resoconto delle due sfide del martedì di Champions League valide per l'andata degli ottavi di finale. Leggi su 90min (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Resoconto delle due sfide del martedì divalide per l'andata degli ottavi di finale.

Advertising

Inter : ? | UEFA CHAMPIONS LEAGUE -2 al grande match di San Siro! ?? C'è solo un modo per vedere #InterLiverpool in tv...… - RoyNemer : Lionel Messi, Leandro Paredes and Angel Di María start for PSG vs. Real Madrid in the Champions League. Mauro Icard… - DiMarzio : #UCL, #UEL e #UECL | Al via la fase a eliminazione diretta delle competizioni europee, con una svolta epocale: dopo… - SpinaFan : Donnarumma: *mantiene la porta inviolata contro il Real Madrid in Champions League' Maignan nel frattempo: - bimbodibarella : @msprincipale ma voi davvero state paragonando un fenomeno affermato ad uno che ha come apice della sua carriera un… -