Champions League, Inter-Liverpool: Dzeko-Salah è sfida tra ex Roma, in quota è duello tra bomber (Di martedì 15 febbraio 2022) Edin Dzeko e Mohamed Salah, dopo aver formato una coppia straordinaria durante l’esperienza comune nella Roma, si ritroveranno contro... Leggi su calciomercato (Di martedì 15 febbraio 2022) Edine Mohamed, dopo aver formato una coppia straordinaria durante l’esperienza comune nella, si ritroveranno contro...

Advertising

Inter : ? | UEFA CHAMPIONS LEAGUE -2 al grande match di San Siro! ?? C'è solo un modo per vedere #InterLiverpool in tv...… - DiMarzio : #UCL, #UEL e #UECL | Al via la fase a eliminazione diretta delle competizioni europee, con una svolta epocale: dopo… - SkySport : ???? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ? PSG-Real Madrid e Salisburgo-Bayern anche in 4K ? E se sei cliente SKY Q abbonato Amazon… - CalcioNews24 : Le parole di #Inzaghi alla vigilia di #InterLiverpool - renzo_caleffi : RT @Vojjjjj: Spot della Champions League e la Juventus raffigurata come ladra. Non so voi ma io non vedo errori -