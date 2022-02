Champions League, Inter-Liverpool: Bastoni ci sarà, dubbio De Vrij-D’Ambrosio (Di martedì 15 febbraio 2022) La Champions League entra nel vivo. Inter-Liverpool è uno degli ottavi di finale della massima competizione calcistica europea. Nelle fila dell’Inter, è da monitorare la difesa: Alessandro Bastoni, dopo l’infortunio alla caviglia patito nella partita di Coppa Italia contro la Roma, ha smaltito la contusione e ci sarà. Da quanto si apprende sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il ballottaggio da monitorare è quello tra Stefan De Vrij e Danilo D’Ambrosio. Il centrale olandese non è particolarmente in forma e per affiancare Bastorni e Skriniar nella difesa a tre potrebbe esserci il 33enne italiano. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Laentra nel vivo.è uno degli ottavi di finale della massima competizione calcistica europea. Nelle fila dell’, è da monitorare la difesa: Alessandro, dopo l’infortunio alla caviglia patito nella partita di Coppa Italia contro la Roma, ha smaltito la contusione e ci. Da quanto si apprende sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il ballottaggio da monitorare è quello tra Stefan Dee Danilo. Il centrale olandese non è particolarmente in forma e per affiancare Bastorni e Skriniar nella difesa a tre potrebbe esserci il 33enne italiano. SportFace.

