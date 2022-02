Champions League, domani c’è Inter-Liverpool: le probabili formazioni (Di martedì 15 febbraio 2022) Le probabili formazioni di Inter-Liverpool, andata degli ottavi di finale della Champions League Sale l’attesa per la sfida tra Inter e Liverpool in programma per domani sera e valida per gli ottavi di finale della Champions League 2021/2022: ecco le probabili formazioni. Qui Inter: dubbio in attacco per Inzaghi In casa Inter sono diversi i nodi da sciogliere per Simone Inzaghi. Si inizia dalla difesa dove è in dubbio la presenza di Bastoni al fianco di De Vrij e Skriniar: al suo posto pronto D’Ambrosio. In porta posto assicurato per Samir Handanovic. Nuovi dubbi a centrocampo dove mancherà lo squalificato Barella: per ... Leggi su intermagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Ledi, andata degli ottavi di finale dellaSale l’attesa per la sfida train programma persera e valida per gli ottavi di finale della2021/2022: ecco le. Qui: dubbio in attacco per Inzaghi In casasono diversi i nodi da sciogliere per Simone Inzaghi. Si inizia dalla difesa dove è in dubbio la presenza di Bastoni al fianco di De Vrij e Skriniar: al suo posto pronto D’Ambrosio. In porta posto assicurato per Samir Handanovic. Nuovi dubbi a centrocampo dove mancherà lo squalificato Barella: per ...

