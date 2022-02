“Cercasi avvocatessa | inviare foto e profilo Instagram” | l’annuncio sessista dello studio legale di Roma

(Di martedì 15 febbraio 2022) Un annuncio di lavoro sui generis, anzi sul genere femminile. Con tanto di richiesta non solo di un curriculum, ma anche di link al. Il tutto è stato pubblicato circa due settimane fa sul sito ufficiale dell’ordine degli avvocati die a pubblicare quell’offerta di lavoro in cui si cercava una “” (anche se il termine giusto, come già indicato dall’Accademia della Crusca, è “avvocata”) è stato unmolto noto nel mondo dei vip. Inevitabili le polemiche sollevate dal caratteredi quel. Offerta lavorocon richiesta di“Avvocato Piazza Mazzini cercaper ...

Un annuncio online sul sito dell'Ordine per cercare un'. Con la richiesta di 'inviare curriculum con foto e profilo Instagram '. Lo ha postato uno studio legale di piazza Mazzini. Dopo le polemiche il titolare Felice D'Alfonso Del Sordo , che ...Le polemiche riguardano anche il fatto che l'annuncio sia rivolto solo alle donne: 'per collaborazione interna'. Su questo il legale ha detto: 'Ho ricevuto lettere di insulti per ...Cassa forense chiede gli arretrati. Arrivano in massa segnalazioni da parte di avvocati che hanno ricevuto un avviso dall'ente previdenziale di categoria con la richiesta di pagare somme e versamenti ...Un annuncio online sul sito dell’Ordine per cercare un’avvocatessa. Con la richiesta di “inviare curriculum con foto e profilo Instagram“. Lo ha postato uno studio legale di piazza Mazzini. Dopo le ...