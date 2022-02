anteprima24 : ** #Centro di raccolta rifiuti: presentato il #Progetto per la #Realizzazione ** - valtellinatweet : Valdidentro, apre il nuovo centro comunale di raccolta rifiuti - MoliseTabloid : Differenziata, dai cassonetti “smart” e videosorveglianza alla riorganizzazione del centro di raccolta: il Comune p… - romatoday : #Acilia, riaperto al pubblico il centro raccolta dei rifiuti: era stato chiuso per un incendio - QdSit : Sarà inaugurato domani alle ore 12 il centro comunale di raccolta differenziata del Comune di Viagrande; l’area (si… -

Ultime Notizie dalla rete : Centro raccolta

RomaToday

...e assessore all'Ambiente Alessia Tasso - è da tempo attiva e impegnata nel migliorare la gestione delladifferenziata e la qualità del servizio offerto. Il percorso, partito dal...... la storica app della multiutility che aiuta i cittadini a risolvere tutti i dubbi sulla... In generale, il ricco programma di quest'anno di un pozzo di scienza ha alil tema " What if?? ...Ad oggi la Hobbit ha avviato 4 campagne di raccolta fondi, con le quali ha raggiunto una vasta ... Il traguardo sarà la costruzione di un’ulteriore struttura che vada a potenziare il Centro Educativo ...Il progetto, che durerà 3 mesi, interesserà i centri di raccolta Battistini a Monte Mario (XIV Municipio - via Mattia Battistini n. 545) e i due del litorale (X Municipio): Acilia (via di Macchia ...