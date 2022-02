C’è ancora speranza nel «paese sbagliato» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Io sono nato nell’anno che è andato al potere il fascismo. Ho fatto tutta la scuola del fascismo, ho vissuto il dramma dei vecchi socialisti, che erano dei vinti e non volevano accettare la sconfitta pur essendo impotenti di fronte al regime che si era ormai consolidato. Ma questo io non lo sapevo». Così Mario Lodi, nato il 17 febbraio 1922, racconta in poche righe la sua nascita e l’infanzia trascorsa a Piadena, vicino Cremona, negli anni che vedono l’affermarsi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Io sono nato nell’anno che è andato al potere il fascismo. Ho fatto tutta la scuola del fascismo, ho vissuto il dramma dei vecchi socialisti, che erano dei vinti e non volevano accettare la sconfitta pur essendo impotenti di fronte al regime che si era ormai consolidato. Ma questo io non lo sapevo». Così Mario Lodi, nato il 17 febbraio 1922, racconta in poche righe la sua nascita e l’infanzia trascorsa a Piadena, vicino Cremona, negli anni che vedono l’affermarsi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Agenzia_Ansa : C'è stata 'un'accelerazione drammatica' nel dispiegamento di forze russe al confine con l'Ucraina. Lo ha detto il s… - marattin : Per molti anni ancora dovremmo far vedere queste immagini. Dovremo raccontare a chi non c’era cosa è successo in qu… - CarloVerdelli : Oggi esce “Oggi”. Buona lettura a chi lo sceglierà. Piccolo consiglio: cominciate dal fondo. In ultima pagina c’è l… - DavideCicconi : @SandroSca Ma c'è ancora qualcuno che lo ascolta sto cialtrone? - ludovica_manzo : Ma veramente la serpe e il pagliaccio ancora parlano dei #jeru MA BASTAAAAA C'AVETE FATTO DU COJONI COOOSIIIII… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è ancora Sofia Goggia alle Olimpiadi: a che ora è la discesa libera e dove vederla Corriere della Sera