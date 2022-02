(Di martedì 15 febbraio 2022) Le parole del tecnico Alberto, sul Girone C di Serie C, in vista del ventisettesimo turno di campionato

Mediagol : Cavasin: “Momento delicato per il Catania. Bari? E’ l’anno giusto per la B” -

Bruttini percepisce ildi difficoltà e sale ancora in cattedra, a lui fa eco Ondo Mengue ... Arbitri: Piram,... così, ammesso ad uno dei due gironi di semifinali (il "B"; è il punto più alto toccato, al,... I giallorossi di mister Alberto, davanti a 12.002 spettatori, vinsero con un secco 3 - 1 (...Archiviata la ventiseiesima giornata di campionato e con il ventisettesimo turno ormai alle porte, il tecnico Alberto Cavasin, fa il punto sul Girone ... il denaro per potenziare la squadra. In questo ...Ai microfoni di TuttoC.com ha parlato lo stesso Cavasin facendo un punto sui tre gironi di C. "Spero in positivo per il futuro del Catania, sta passando un momento delicato. C'è sempre la speranza che ...