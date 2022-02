Caso Epstein | il principe Andrea risarcirà Virginia Giuffre dopo le accuse di abusi | trovato l’accordo

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 15 febbraio 2022) Svolta nella vicenda che vede accusato disessuali il, terzogenito della Regina Elisabetta d’Inghilterra finito al centro dello scandalo. Secondo la presunta vittima, l’oggi 38enne, ilavrebbe abusato di lei quando aveva 17 anni. Poche settimane fa era stato disposto il rinvio a processo, ora invece sembra che tra le parti sia stato raggiunto un accordo. Ilhaun accordo conSecondo quanto riporta il New York Times, non sarebbe più necessario per ildeporre di fronte agli avvocati della donna che lo accusa di violenza sessuale: la data ...