Casemiro ammonito: salta il ritorno col PSG. Ma Orsato lo grazia… Cosa è successo (Di martedì 15 febbraio 2022) al Parco dei Principi Un giallo che costa caro a Casemiro quello rimediato nel primo tempo di PSG-Real Madrid per un duro fallo da dietro ai danni di Paredes. Il brasiliano, diffidato, sarà costretto a saltare la partita di ritorno. Al centrocampista di Ancelotti, però, poteva andare molto peggio visto che l’arbitro ha preferito sorvolare sulla successiva reazione del giocatore andato a muso duro con l’avversario, avvicinandogli pure le mani all’altezza del collo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) al Parco dei Principi Un giallo che costa caro aquello rimediato nel primo tempo di PSG-Real Madrid per un duro fallo da dietro ai danni di Paredes. Il brasiliano, diffidato, sarà costretto are la partita di. Al centrocampista di Ancelotti, però, poteva andare molto peggio visto che l’arbitro ha preferito sorvolare sulla successiva reazione del giocatore andato a muso duro con l’avversario, avvicinandogli pure le mani all’altezza del collo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

tancredipalmeri : Non era mai giallo per Verratti. Prima cagata di Orsato, ho il sospetto che volesse dimostrare di essere super par… - kissmygreatculo : RT @tancredipalmeri: Non era mai giallo per Verratti. Prima cagata di Orsato, ho il sospetto che volesse dimostrare di essere super partes… - mar_aie : RT @tancredipalmeri: Non era mai giallo per Verratti. Prima cagata di Orsato, ho il sospetto che volesse dimostrare di essere super partes… - sportface2016 : #PsgRealMadrid, #Casemiro ammonito per un fallo, poi butta a terra #Paredes. #Orsato non estrae un altro giallo - jommas82 : RT @tancredipalmeri: Non era mai giallo per Verratti. Prima cagata di Orsato, ho il sospetto che volesse dimostrare di essere super partes… -