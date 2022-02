Caro energia, benzinai verso interruzione servizio notturno (Di martedì 15 febbraio 2022) “Bollette in aumento, incassi fermi, clientela in calo: è la tempesta perfetta che stanno vivendo i benzinai da quando il prezzo dell’energia è salito alle stelle”. A lanciare l’allarme è la Faib-Confesercenti, la federazione dei gestori. L’aumento medio delle bollette è del 135%: in un anno sarebbero 10.000 euro in più per ciascun un impianto. I benzinai minacciano la chiusura notturna dei self service.“Il rialzo generalizzato dei costi energetici ha influito anche sui prezzo dei carburanti, ma per noi c’è un puro e semplice aumento dei costi. Il nostro margine, infatti, è fisso:sono circa 3 centesimi e mezzo al litro, qualunque sia il costo di benzina e gasolio. Siamo l’unica categoria di commercianti che non può traslare, neppure in parte, sui consumatori i maggiori costi delle merci. Ma i consumatori non sono tenuti a saperlo e ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 15 febbraio 2022) “Bollette in aumento, incassi fermi, clientela in calo: è la tempesta perfetta che stanno vivendo ida quando il prezzo dell’è salito alle stelle”. A lanciare l’allarme è la Faib-Confesercenti, la federazione dei gestori. L’aumento medio delle bollette è del 135%: in un anno sarebbero 10.000 euro in più per ciascun un impianto. Iminacciano la chiusura notturna dei self service.“Il rialzo generalizzato dei costi energetici ha influito anche sui prezzo dei carburanti, ma per noi c’è un puro e semplice aumento dei costi. Il nostro margine, infatti, è fisso:sono circa 3 centesimi e mezzo al litro, qualunque sia il costo di benzina e gasolio. Siamo l’unica categoria di commercianti che non può traslare, neppure in parte, sui consumatori i maggiori costi delle merci. Ma i consumatori non sono tenuti a saperlo e ...

Advertising

borghi_claudio : Superbonus, caro energia, stato emergenza e Pnrr: l’intervista al Senatore Alberto Bagnai (Lega)… - AlbertoBagnai : #SUPERBONUS (e altro), su Cityrumors: - matteosalvinimi : #Salvini: Domani porteremo in Consiglio dei Ministri intervento urgente da almeno 5mld per frenare caro-energia. Du… - nuovasocieta : Caro energia, benzinai verso interruzione servizio notturno - zazoomblog : Ecco le batterie dei miracoli: hanno la più alta densità di energia al mondo e sono in vendita ma a caro prezzo -… -