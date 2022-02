«Carichi insostenibili» | ?sciopero dei medici l’1 e 2 marzo

(Di martedì 15 febbraio 2022) Per l’Oms l’allerta è ora nell’est Europa. Rimbalzo del Pil in Giappone. Solo un caso in un giorno alle Olimpiadi di Pechino

Advertising

in_sanitas : Medici convenzionati sul piede di guerra: ambulatori chiusi due giorni per sciopero - Le organizzazioni sindacali S… - an12frnc : RT @Radio1Rai: ??Sciopero dei medici l'1 e 2 marzo con chiusura degli ambulatori. 'Carichi di lavoro insostenibili, mancanza di tutele, manc… - Radio1Rai : ??Sciopero dei medici l'1 e 2 marzo con chiusura degli ambulatori. 'Carichi di lavoro insostenibili, mancanza di tut… - TelemiaLaTv : SCIOPERO DEI MEDICI 1 E 2 MARZO, “CARICHI INSOSTENIBILI” -

Ultime Notizie dalla rete : Carichi insostenibili

TGCOM

"Il malessere della categoria è palpabile " spiegano ",di lavoro, mancanza di tutele, burocrazia aberrante e non ultimo il mancato indennizzo alle famiglie dei colleghi ...Leggi Anche Senato, stop ai ristori per i familiari dei medici eroi - 'Un voto vergognoso' 'Scioperiamo perché rivendichiamo, come tutti gli altri lavoratori, tutele concrete quali ferie, maternità, ...Lo annuncia una nota dell’Intersindacale medica. “Il malessere della categoria è palpabile – spiegano – carichi di lavoro insostenibili mancanza di tutele, burocrazia aberrante e non ...Lo annuncia una nota dell'Intersindacale medica. "Il malessere della categoria è palpabile - spiegano - carichi di lavoro insostenibili mancanza di tutele, burocrazia aberrante e non ultimo il mancato ...