Advertising

anteprima24 : ** Carabinieri di #Montella, si congeda il Capitano Mario Vietri: il saluto dell'Arma ** -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri Montella

anteprima24.it

Sul posto sono intervenuti idella Compagnia di. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria la salma è stata affidata ai familiari.... 12 anni, è stata inflitta al capo del sodalizio criminale, l'appuntato Giuseppe). Iarrestati erano accusati di spaccio, ricettazione, estorsione, arresto illegale, tortura, ...Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montella, che hanno avviato le indagini per chiarire ogni aspetto della vicenda. Non si esclude il suicidio. Dolore e sconcerto nella ...Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montella, che hanno avviato le indagini per chiarire ogni aspetto della vicenda. Non si esclude il suicidio. Dolore e sconcerto nella ...