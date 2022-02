Canada, Trudeau ha dichiarato l'emergenza pubblica nazionale per mettere fine alle proteste no vax (Di martedì 15 febbraio 2022) Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha invocato, per la prima volta in 50 anni, i poteri di emergenza per sedare le diffuse proteste antigovernative dei camionisti no vax che da giorni ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 15 febbraio 2022) Il primo ministro canadese Justinha invocato, per la prima volta in 50 anni, i poteri diper sedare le diffuseantigovernative dei camionisti no vax che da giorni ...

